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Ориентированно-стружечная плита представляет собой трехслойный материал, выполненный из «древесной шерсти». Все три слоя пропитаны водостойкими восками и смолами и спрессованы.

Подконструкция, или обрешётка - это металлический каркас с креплением на стене для дальнейшего монтажа на нём облицовочного материала.

Самый популярный кровельный материал из стекловолокна и битумной смеси. Идеален для малоэтажного строительства. от 279 руб.

Популярный материал из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Подходит как для жилых домов, так и для других сооружений. от 285 руб.

Металлочерепица с каменной (базальтовой) посыпкой. Это современный многослойный кровельный материал. от 450 руб.

Профилированный лист, отвечающий различным потребностям покупателей, от премиум до эконом класса. от 205 руб.

Основной целью водосточной системы, является сбор воды с поверхности кровли, с последующим отводом на грунт, в емкости или дренажную систему. от 145 руб.

Доборные элементы – всевозможные планки, коньки, ендовы, предназначенные для стыковки различных деталей кровли. от 350 руб.

Дымник служит для предотвращения попадания осадков в трубу, Он также является красивым декоративным элементом, придающим дому совершенно другой вид и делающий его образ законченным.

Мансардные окна дают на 30-40% больше света, чем вертикальные. Плюс Вы можете установить их в любом месте кровли и осветить самые глубокие части помещения или даже коридоры.

Гидроизо-ная плёнка отвечает за исключение проникновения влаги извне. Пароизо-ная плёнка защищает конструкцию от воздействия паров воды, поднимающихся вверх из помещений.

В обустройстве кровли софиты играют финальный аккорд: закрывают свесы крыши. Их используют в двух целях: эстетической и практической. Дом получает законченный внешний вид, а его стены и крыша — более продолжительный срок эксплуатации.

Теплый воздух из отапливаемых помещений поднимается под крышу. При отсутствии кровельной вентиляции воздушные массы застаиваются, а разница температур способствует образованию конденсата и проникновению влаги во все слои материалов.

Чердак часто используют как техническое помещение. Обеспечить безопасный и удобный доступ к нему позволяет специальная складная лестница.

Современные технологии в строительстве подразумевают не только возможность делать красивые и надежные кровли, но и установку систем защиты людей и имущества. Под системами защиты мы имеем в виду элементы безопасности для кровли.

Надежное современное решение для облицовки фасада, обеспечивающее ему эстетичный вид и защиту от внешних природных воздействий. от 129 руб.

Прочный, красивый, долговечный, этот материал преобразит ваш дом, сделает его архитектурный облик оригинальным и впечатляющим. Минимум 50 лет Вам не придется заботиться об обновлении фасада. от 365 руб.

Используется в качестве облицовки для фасадов зданий различного назначения: частные дома и коттеджи, дачи, торговые, общественные, промышленные объекты. от 340 руб.

Металлические заборы и ограждения для дачи, коттеджа или участка устанавливаются с целью защиты своей собственности. от 205 руб.

Для облицовки, реновации и декоративного оформления фасада, его архитектурных элементов (фронтон, входная группа), заборов и ограждений. от 430 руб.

Подконструкция, или обрешётка - это металлический каркас с креплением на стене для дальнейшего монтажа на нём облицовочного материала.

Утеплители обладают различным набором технических характеристик, подходящих для того или иного типа использования. Они варьируются по плотности, весу, теплопроводности и стоимости.

Рукотворно созданная, высококлассная замена древесины. Текстурная, с уникальным рисунком древесных волокон кедровых пород доска КЕДРАЛ — это стильный и лаконичный дизайн фасада дома. от 923 руб.

Широкий ассортимент цветов и фактур панелей KMEW дает архитектору и владельцу дома возможность

комбинировать фактуры и цвета на фасаде. от 1314 руб.

Сайдинг полностью повторяет форму и фактуру самого первого деревянного сайдинга. Панели монтируют «ёлочкой» – именно так изначально делали в США и Канаде. от 205 руб.

Система отделки углов подходит для домов, облицованных фасадными панелями, сайдингом, кирпичом или любым другим видом материала для вентфасадов.