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Ассортимент товаров:
Плита OSB в Волжском

Ориентированно-стружечная плита представляет собой трехслойный материал, выполненный из «древесной шерсти». Все три слоя пропитаны водостойкими восками и смолами и спрессованы.

Кровельные саморезы в Волжском

Подконструкция, или обрешётка - это металлический каркас с креплением на стене для дальнейшего монтажа на нём облицовочного материала.

Гибкая черепица в Волжском
Металлочерепица в Волжском
Композитная черепица в Волжском
Профнастил в Волжском

Самый популярный кровельный материал из стекловолокна и битумной смеси. Идеален для малоэтажного строительства.

от 279 руб.

Популярный материал из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Подходит как для жилых домов, так и для других сооружений.

от 285 руб.

Металлочерепица с каменной (базальтовой) посыпкой. Это современный многослойный кровельный материал.

от 450 руб.

Профилированный лист, отвечающий различным потребностям покупателей, от премиум до эконом класса.

от 205 руб.

Водосточные ситстемы в Волжском
Доборные элементы (Фасонные изделия) в Волжском
Колпаки и дымники на дымоход в Волжском

Основной целью водосточной системы, является сбор воды с поверхности кровли, с последующим отводом на грунт, в емкости или дренажную систему.

от 145 руб.

Мансардные окна в Волжском

Доборные элементы – всевозможные планки, коньки, ендовы, предназначенные для стыковки различных деталей кровли.

от 350 руб.

Дымник служит для предотвращения попадания осадков в трубу, Он также является красивым декоративным элементом, придающим дому совершенно другой вид и делающий его образ законченным.

Подкровельные пленки в Волжском
Софиты, подшивка карнизов в Волжском
Кровельная вентиляция в Волжском
Чердачные лестницы в Волжском

Мансардные окна дают на 30-40% больше света, чем вертикальные. Плюс Вы можете установить их в любом месте кровли и осветить самые глубокие части помещения или даже коридоры.

Гидроизо-ная плёнка отвечает за исключение проникновения влаги извне. Пароизо-ная плёнка защищает конструкцию от воздействия паров воды, поднимающихся вверх из помещений.

В обустройстве кровли софиты играют финальный аккорд: закрывают свесы крыши. Их используют в двух целях: эстетической и практической. Дом получает законченный внешний вид, а его стены и крыша — более продолжительный срок эксплуатации.

Теплый воздух из отапливаемых помещений поднимается под крышу. При отсутствии кровельной вентиляции воздушные массы застаиваются, а разница температур способствует образованию конденсата и проникновению влаги во все слои материалов.

Чердак часто используют как техническое помещение. Обеспечить безопасный и удобный доступ к нему позволяет специальная складная лестница.

Безопасность кровли в Волжском

Современные технологии в строительстве подразумевают не только возможность делать красивые и надежные кровли, но и установку систем защиты людей и имущества. Под системами защиты мы имеем в виду элементы безопасности для кровли.

Виниловый сайдинг в Волжском
Фасадные панели (Цокольные панели) в Волжском
Металлический сайдинг в Волжском
Заборы и ограждения в Волжском

Надежное современное решение для облицовки фасада, обеспечивающее ему эстетичный вид и защиту от внешних природных воздействий.

от 129 руб.

Прочный, красивый, долговечный, этот материал преобразит ваш дом, сделает его архитектурный облик оригинальным и впечатляющим. Минимум 50 лет Вам не придется заботиться об обновлении фасада.

от 365 руб.

Используется в качестве облицовки для фасадов зданий различного назначения: частные дома и коттеджи, дачи, торговые, общественные, промышленные объекты.

от 340 руб.

Металлические заборы и ограждения для дачи, коттеджа или участка устанавливаются с целью защиты своей собственности.

от 205 руб.

Фасадные плитки Hauberk и BRICK в Волжском

Для облицовки, реновации и декоративного оформления фасада, его архитектурных элементов (фронтон, входная группа), заборов и ограждений.

от 430 руб.

Подконструкция в Волжском

Подконструкция, или обрешётка - это металлический каркас с креплением на стене для дальнейшего монтажа на нём облицовочного материала.

Утеплители в Волжском

Утеплители обладают различным набором технических характеристик, подходящих для того или иного типа использования. Они варьируются по плотности, весу, теплопроводности и стоимости.

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Фиброцементный сайдинг Cedral в Волжском

Рукотворно созданная, высококлассная замена древесины. Текстурная, с уникальным рисунком древесных волокон кедровых пород доска КЕДРАЛ — это стильный и лаконичный дизайн фасада дома. 

от 923 руб.

Японские фасады KMEW в Волжском

Широкий ассортимент цветов и фактур панелей KMEW дает архитектору и владельцу дома возможность
комбинировать фактуры и цвета на фасаде.

от 1314 руб.

Вспененный сайдинг Альта-Борд в Волжском

Сайдинг полностью повторяет форму и фактуру самого первого деревянного сайдинга. Панели монтируют «ёлочкой» – именно так изначально делали в США и Канаде.

от 205 руб.

Вспененный сайдинг Альта-Борд в Волжском

Система отделки углов подходит для домов, облицованных фасадными панелями, сайдингом, кирпичом или любым другим видом материала для вентфасадов.

Пластиковый козырек Krovent (Кровент) в Волжском.

Козырек над входной дверью – это все равно, что визитная карточка для дома. Каждый на собственном опыте уже не раз убеждался в необходимости подобных конструкций.

от 3940 руб.